В Тамбовской области выплаты в 10 тысяч рублей перечислили на 103 тысячи детей

Жители Тамбовской области ос 2 августа начали получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Она положена семьям, которые воспитывают детей от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года.

- Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление, - сообщили в ОПФР по Тамбовской области.

В тамбовской области пособия получили уже более 103 тысяч детей. Заявления на выплату можно подать до 1 ноября 2021 года.