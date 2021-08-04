Коронавирус в Тамбове, новости на 4 августа: за сутки заболели 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 4 августа, достигло 38055 человек. Из них выздоровели 35897 человек, 703 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 91 жителя региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 38 мужчин и 51 женщина в возрасте от 19 до 97 лет, а также два мальчика 10 и 11 лет.

- На госпитализации находятся 792 человека, из них диагноз «пневмония» у 751 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.