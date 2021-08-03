В Тамбове отремонтировали 32 двора из 42 запланированных

В этом году в Тамбове в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 42 дворовые территории. Общая стоимость работ превышает 64 миллиона рублей.

К началу августа ремонт полностью завершен уже на 32 объектах. Проходит их приемка. Что касается оставшихся территорий, то на 3 дворах также приступили к ремонтным работам. На 7 других благоустройство начнется, как только там будет завершен ремонт сетей. Его проводит муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис».

- С 2017 по 2020 годы в Тамбове в рамках программы было приведено в порядок 144 дворовые территории, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.