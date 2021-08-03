В Тамбовской области осудили наркокурьеров, которые перевозили 4 килограмма синтетики

Запрещенные вещества нашли в машине жителей Краснодарского края Фото: УМВД России по Тамбовской области

В суде закончили рассмотрение уголовного дела в отношении курьеров – мужчины и женщины, которых 2 июня прошлого года задержали в Жердевском районе с крупной партией «синтетики».

В тот день инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Тамбовской области Владимир Федотов и Владимир Мамонов в районе поворота с федеральной трассы Р-22 «Каспий» в сторону города Жердевка заметили стоящий на обочине автомобиль «Хонда» с номерами московского региона. Машина увязла в грязи и пыьалась выбраться. Сотрудники УГИБДД подошли к машине и увидели двух человек в салоне – мужчину и женщину, которые, судя по всему, находились в состоянии наркотического опьянения. Позже этот факт подтвердили медики.

При досмотре автомобиля полицейские нашли 37 свертков с наркотиками общим весом около четырех килограммов – гашиш, амфетамин, мефедрон, метамфетомин. По этому факту возбудили уголовное дело. На период следствия подозреваемых арестовали и отправили в следственный изолятор города Тамбова.

Как установлено на следствии, 43-летний мужчина и 35-летняя женщина, жители Краснодарского края, с мая 2020 года зарегистрировались на одном из сайтов в сети Интернет, чтобы заработатть перевозкой наркотиков. На собственной машине они передвигались по ряду областей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-кавказского федеральных округов. В одном месте они забирали наркотики, разбивали на мелкие партии и перевозили в другое место. Кураторство шло через неизвестный источник в сети Интернет. В момент задержания наркокурьеры забрали около четырех килограммов наркотиков в Саратовской области и направлялись в столичный регион.

- Суд признал жителей Краснодарского края виновными в совершении покушения на распространение наркотических веществ в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - 43-летнего мужчину суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 35-летнюю женщину - к 9 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. Четыре килограмма наркотических веществ по решению суда уничтожены.