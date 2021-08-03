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Происшествия3 августа 2021 16:40

Тамбовчан растил на своем участке 159 кустов конопли

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 августа полицейские осмотрели дачный участок, расположенный в Тамбовском районе, на котором, по их данным, выращивали коноплю. Информация подтвердилась. Культивированием растения на своей даче занимался 46-летний житель областного центра. Мужчина посадил коноплю для собственного потребления из семян, вырастил их и тщательно ухаживал за взрослыми растениями. Всего в ходе осмотр обнаружили и изъяли 159 кустов конопли. Их отправили на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальное наказание за такое преступление – 3 года колонии.