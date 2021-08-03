4000 тысячи засоров канализации устранили в Тамбове за 7 месяцев этого года

В этом году специалисты тамбовского водоканала 3 998 раз выезжали на вызовы, связанные с засорами. Самая частая причина неполадок – игнорирование горожанами правил пользования канализацией. Сотрудники РКС-Тамбов регулярно достают из систем водоотведения города Тамбова предметы, которые не должны были там оказаться: влажные салфетки, средства женской гигиены, остатки еды и медицинские маски. Зафиксированы и неожиданные находки: мужские брюки, пеньки и даже трупы животных.

- Антирекорд по количеству засоров пришелся на один из дней марта текущего года – в диспетчерскую службу обратились 85 человек, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - Лучшая профилактика таких происшествия – соблюдение правил пользования канализацией.