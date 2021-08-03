Мичуринскую поликлинику отремонтируют за 2,7 миллиона рублей

В поликлиническом отделении Мичуринской центральной районной больницы в селе Заворонежское ведется капитальный ремонт. На работы предусмотрены федеральные и областные средства – всего 2,7 млн. рублей.

На сегодняшний день практически завершены работы по созданию организационно-планировочных решений внутренних пространств.

- По завершению ремонтных работ поликлиника будет соответствовать «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, включая открытую регистратуру с инфоматом, кабинет неотложной помощи, зоны комфортного пребывания в холлах. Благодаря системе навигации и наглядному размещению информации посетители сэкономят время на поиск нужного кабинета», - отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области. Во время ремонта учреждение будет принимать пациентов.