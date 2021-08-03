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Происшествия3 августа 2021 12:20

Тамбовчане попались на сбыте фальшивых купюр

Жители Моршанска расплачивались подделками в магазинах, аптеках и кафе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские задержали двоих жителей Моршанска, которых подозревают в фальшивомонетничестве. Мужчины 38 и 42 лет сбывали фальшивки в магазинах, аптеках и кафе города. Они всегда совершали небольшую покупку, получали на сдачу реальные деньги и покидали место преступления.

- В квартире одного из фигурантов обнаружили 4 поддельных банкноты номиналом в 5000 рублей. Мужчины приобрели ненастоящие деньги в интернете, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Ранее задержанные уже имели за плечами криминальный опыт.

По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», которые в дальнейшем будут соединены в одно производство. Устанавливается причастность моршанцев к совершению таких же преступлений в соседних регионах. Виновным в таких преступлениях грозит до 8 лет колонии.