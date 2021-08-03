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Здоровье3 августа 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 августа: за сутки заболели 94 человека

Общее количество заразившихся – 37964
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 3 августа, 37964 человека. 35801 заболевший выздоровели, 700 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случая, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 43 мужчины и 49 женщин в возрасте от 18 лет до 91 года, а также двое детей 13 и 15 лет.

- На госпитализации находятся 782 человека, из них диагноз «пневмония» у 738 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.