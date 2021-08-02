Тамбовчане стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Жители Тамбовской области Андрей и Светлана Петровы стли победителями Всеросийского конкурса «Семья года». Лучших выбирали в 5 номинациях. 17 российских семей стали лучшими в номинации «Многодетная семья», 21 семья признана лучшей «Сельской семьей». 14 конкурсантов получат дипломы победителей в номинации «Золотая семья» и 16 – «Семья – хранитель традиций». История семьи Петровых началась 27 июля 2012 года. Глава семьи, Андрей Владимирович, занимается строительством и ремонтом, увлекается спортом. В будущем мечтает построить собственный дом. Светлана Викторовна работает педагогом дополнительного образования в рассказовском Центре психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония». Она занимается с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и задержку психического развития. Также Светлана Викторовна преподает в Детской школе искусств г. Рассказово. Она и ее воспитанники являются дипломантами различных фестивалей и конкурсов. Главным своим достижением супруги считают рождение троих детей. Алиса и Владислав – дошкольники. Младшему сыну Максиму всего 4 месяца.

- Чествование победителей Всероссийского конкурса пройдет в ноябре в режиме онлайн, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.