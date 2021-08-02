В Тамбовском районе обворовали пенсионерку, пока та ходила за стаканом воды для незнакомки

Кража произошла в селе Большая Талинка Тамбовского района. У 85-летней женщины пропали 50 тысяч рублей. Полицейским пенсионерка рассказала, что накануне пропажи денег к ней заходила неизвестная, попросила воды. Хозяйка отправилась за водой и ненадолго оставила визитершу в комнате одну.

Полицейские осмотрели место происшествия, а также обошли ближайшие домовладения и опросили возможных свидетелей. В краже заподозрили неработающую 39-летнюю жительницу села Бокино. Женщину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания. Выяснилось, что ранее она была неоднократно судима за подобные преступления. Украденные денежные средства злоумышленница успела потратить.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.