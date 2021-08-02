Тамбовский водоканал оштрафовали на 100 тысяч рублей

В мировом суде Октябрьского района рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» в отношении «Тамбовских коммунальных систем».

Во время прокурорской проверки выяснилось, что коммунальщики ненадлежащим образом соблюдали законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

- Прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по результатам р рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Выявленные нарушения устранены.