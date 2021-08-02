У тамбовского сельхозпредприятия арестовали больше 280 тонн ячменя

В Жердевское районное отделение судебных приставов на принудительное исполнение поступило производство в отношении местного сельскохозяйственного предприятия, которое задолжало поставщику горюче-смазочных материалов из Ржаксы 2 миллиона 650 тысяч рублей. В срок, установленный для добровольного погашения долга, деньги не перечислили, поэтому судебный пристав, выяснив, что в ангаре сельхозпредприятия находится ячмень, арестовал зерно.

- Теперь у должника есть 10 рабочих дней для погашения задолженности в полном объеме, иначе принадлежащая ему сельскохозяйственная продукция будет оценена и реализована в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.