В Тамбове появился главный архитектор города

Яна Ломко Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

2 августа в администрации города Тамбова произошли новые назначения. По распоряжению врио главы города Максима Косенкова, председателем комитета архитектуры и градостроительства назначен Константин Клинцов, ранее занимавший должность начальника отдела по управлению земельными ресурсами в комитете земельных ресурсов и землепользования. Также введена новая должность — главный архитектор города, которую будет занимать Яна Ломко в должности заместителя председателя комитета архитектуры и градостроительства.

- Ранее Яна Николаевна возглавляла в комитете отдел генпланирования и охраны объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.