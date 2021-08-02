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Общество2 августа 2021 11:31

В Тамбове появился главный архитектор города

Эту должность заняла Яна Ломко
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Яна Ломко

Яна Ломко

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

2 августа в администрации города Тамбова произошли новые назначения. По распоряжению врио главы города Максима Косенкова, председателем комитета архитектуры и градостроительства назначен Константин Клинцов, ранее занимавший должность начальника отдела по управлению земельными ресурсами в комитете земельных ресурсов и землепользования. Также введена новая должность — главный архитектор города, которую будет занимать Яна Ломко в должности заместителя председателя комитета архитектуры и градостроительства.

- Ранее Яна Николаевна возглавляла в комитете отдел генпланирования и охраны объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.