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Происшествия2 августа 2021 10:30

В Тамбовском районе водитель автобуса насмерть сбил пешехода

40-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина пересекал трассу недалеко от перехода

Мужчина пересекал трассу недалеко от перехода

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 1 августа в 12 часов 10 минут на 449 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. 36-летний водитель автобуса «Volvo» сбил 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.