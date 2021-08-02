Коронавирус в Тамбове, последние новости на 2 августа: за сутки заболели 92 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 2 августа, 37870 человек. 35705 заболевших выздоровели, 697 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 38 мужчин и 50 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, а также четверо детей от 9 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 816 человек, из них диагноз «пневмония» у 776 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.