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Общество1 августа 2021 10:42

Сильная жара продержится в Тамбовской области как минимум два дня

Температура воздуха повысится до 35-37 градусов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбовской области ожидается сильная жара. Как сообщили синоптики, во второй половине дня 1 и 2 августа температура воздуха повысится до 35-37 градусов.

В такую погоду специалисты рекомендуют не находиться на улице. В доме следует перейти в самую прохладную комнату, особенно на ночь. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных машинах. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости.

Также может помочь прохладный душ или ванна, холодные компрессы или обертывания. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.