Еще 96 тамбовчан заразились коронавирусом за сутки

96 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области за сутки. Из них 42 мужчины, 51 женщина, три ребенка (мальчик 11 лет, девочки 8,16 лет). Возраст взрослых от 18 до 92 лет. Общее количество зараженных в регионе - 37 778.

35 693 пациента выздоровели: 17 079 выписали из стационара, 18 614 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 807 человек, из них диагноз «пневмония» у 765. На домашнем карантине - 1977. Сняты с наблюдения на дому – 55 707. Выписаны из больниц – 23 967.

По состоянию к 1 августа, первую прививку от коронавируса сделали 244 134 тамбовчанина или 96,3% от полученной вакцины (48,7% от подлежащего населения). Полностью иммунизировали 191 651 человек (78,5%).