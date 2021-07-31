Тамбовскую фирму оштрафовали за полмиллиона рублей за взятку сотрудникам МЧС

Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила факт незаконной передачи директором ООО «Сталкер» взятки должностным лицам ГУ МЧС России по Тамбовской области. Деньги руководитель заплатил за то, чтобы в его организации не 2заметили» нарушений.

В феврале прошлого года в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело, но в мировом суде наукограда его прекратили «в связи с активным способствованием директора общества раскрытию и расследованию возбужденного в отношении него уголовного дела». Такое же решение приняли в Мичуринском городском суде и во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Однако решением Верховного суда Российской Федерации от 4 июня 2021 года все судебные акты по делу были отменены и его направили на новое рассмотрение в мировой суд Мичуринска.

- Постановлением мирового судьи судебного участка №3 г. Мичуринска от 28.07.2021 ООО «Сталкер» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.