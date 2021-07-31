7 пляжей Тамбовской области непригодны для купания

В региональном управлении Роспотребнадзора провели очередную проверку зон отдыха нашего региона. Исследовано 218 проб воды на санитарно-химические показатели, 294 пробы - на микробиологические, 254 пробы - на колифаги, 296 - на возбудителей инфекционных заболеваний, 130 проб на паразитологические исследования.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям в следующих местах купания:

- р. Цна, пляж "Козий луг", г. Котовск - р. Цна, пляж "Центральный, г. Котовск (микробиологический показатель)

- пруд р.п. Новая Ляда, Тамбовский район, пляж «Пруд Новолядинский» (микробиологический показатель)

- р.Цна, Тамбовский район, с.Татаново (микробиологический показатель)

- р.Мошляйка, Тамбовский район, с.Тулиновка (микробиологический показатель)

- р. Цна, Тамбовский район, с.Бокино (паразитологический показатель)

- р. Цна, пляж «Спортивный», левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста» (микробиологический показатель)

- карьер "Ласковский" со стороны парка "Победы", г. Тамбов (микробиологический показатель)

- В связи с тем, что качество воды указанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, эти места не рекомендуется использовать для купания, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.