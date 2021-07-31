В Тамбовской области под суд пойдет банда распространителей наркотиков

В суд передают дело организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории Тамбовской области.

По данным следствия, пять человек, под руководством пока еще неустановленного человека, они в составе организованной группы под руководством лица, в отношении которого с марта по декабрь 2020 года занимались сбытом наркотиков: героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина.

Для конспирации они использовали информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и различные аккаунты с вымышленными сетевыми именами (ник-неймами), исключили личное визуальное знакомство, а также предварительно распределили роли «оптовых курьеров», «фасовщиков», «раскладчиков» при совершении преступлений.

- Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.