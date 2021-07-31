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Общество31 июля 2021 11:31

Мэрия Тамбова обратится в полицию из-за нарушений, допущенных при строительстве коллектора на перекрестке Мичуринской и Чичерина

Из-за неработающей ливнёвки здесь происходят потопы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В мэрии Тамбова обсудили итоги комплексного обследования ливневого коллектора, расположенного на пересечении улиц Мичуринская и Чичерина. По данным специалистов, проводивших исследование, есть основания считать, что коллектор на этом участке построен с нарушением проектной документации. Врио главы города Максим Косенков поручил направить все необходимые материалы в правоохранительные органы.

Также поручено в течение 5 дней подготовить техническое задание на проектирование дополнительного участка коллектора в этом микрорайоне и подготовить заключение о технической возможности работы действующего коллектора с учетом выявленных замечаний, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.