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Общество31 июля 2021 11:23

В Тамбовской области ремонтируют дворы и общественные пространства

На работы потратят почти 270 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Тамбовщине продолжаются активные работы по преображению территорий. На данный момент по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразился 101 двор из 153, включенных в программу 2021 года, и 72 из 114 общественных территорий.

- На благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году направили около 269,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Большая часть этой суммы - около 264 миллионов рублей — средства федерального бюджета. 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавили и местные бюджеты. На данный момент освоен 151 миллион рублей федеральной субсидии.