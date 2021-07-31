Коронавирус в Тамбове, последние новости на 31 июля: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 31 июля, 37682 человека. 35643 заболевших выздоровели, 691 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 93 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 54 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, а также четверо детей от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 796 человек, из них диагноз «пневмония» у 751 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.