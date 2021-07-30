В Тамбове будут судить конкурсного управляющего фирмы-банкрота, который передал недострой другой компании

В Тамбове передают в суд дело конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).

На предварительном следствии установили, что конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», находящегося в стадии банкротства, не включил в конкурсную массу объект незавершенного строительства, расположенного в Тамбове на ул.Пензенская/К.Маркса, 61/175, корпус 1 стоимостью более 16 миллионов рублей и безвозмездно передал его ООО «Ремстроймонтаж». Этими действиями он нарушил права участников долевого строительства указанного дома.

- Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области.