В Тамбове провели исследование дна Кресненского карьера, по которому пройдет водовод

Специалисты РКС-Тамбов провели топографическую съемку местности в районе Красненского карьера, а также исследовали рельеф дна и глубину водоема. Эти работы необходимы для подготовки предпроектного предложения о строительстве нового водовода ДУ-600, цель которого заменить полностью изношенные сети на улице Рылеева.

Напомним, 20 июля во время рабочей поездки по северной части города губернатору Тамбовской области Александру Никитину представили проект прокладки нового водовода под руслом Красненского карьера. На это необходимо 90 миллионов рублей. Губернатор поддержал идею и обещал выделить необходимую сумму.

Строительство нового водовода потребовалось из-за критического износа действующего водовода на улице Рылеева. Он был построен в 80-х годах прошлого века. Только за последний год на этом участке произошло 17 прорывов.

- Для работ планируется использовать метод горизонтально направленного бурения (ГНБ), - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - В случае выделения денежных средств из областного бюджета строительство может быть завершено уже в следующем году.