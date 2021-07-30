В Тамбовской области расследуют уже 18 уголовных дел по факту выдачи фиктивных сертификатов о прививках

В Тамбовской области продолжают выявлять случаи выдачи ненастоящих сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Первым под следствие попал фельдшер из Тамбовского района, который за деньги без проведения прививки вносил данные о якобы вакцинированных пациентах в специальную информационную систему. Как установили полицейские, его услугами воспользовались более десяти жителей области.

По фактам выдачи и использования сертификатов о вакцинации в полиции Тамбова возбудили уголовные дела по частью 1, 3 и 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Выданные документы изъяты. Под следствие попали и медик и его пациенты.

Аналогичные факты на сегодняшний день выявили в Мичуринске, а также Ржаксинском, Кирсановском и Рассказовском районах.

Подразделениями дознания Тамбовской области возбуждено 18 уголовных дел по фактам выдачи и использования поддельных сертификатов о вакцинации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.