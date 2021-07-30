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Происшествия30 июля 2021 11:32

Депутат одного из сельсоветов Тамбовской области пойдет под суд за гибель двоих людей

В фермерском хозяйстве народного избранника смертельно травмировались работники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время ремонта на мужчин упала рама культиватора

Во время ремонта на мужчин упала рама культиватора

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском МСО СУ СКР по тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата Булгаковского сельсовета Гавриловского района народных депутатов, который также является индивидуальным предпринимателем и главой фермерского хозяйства. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 13 апреля этого года в результате допущенных владельцем хозяйства нарушений требований безопасности при выполнении монтажа колес культиватора его рабочими, центральная рама культиватора с боковыми секциями упала и придавила 2 мужчин. От полученных травм один из потерпевших скончался на месте, другой через неделю в медицинском учреждении.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.