В тамбовской колонии провели обряд венчания

Супруги решили оформить церковный брак

В исправительной колонии № 8 34-летний осужденный, отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков, обвенчался с женой после полутора лет брака. Таинство состоялось в храме Николая Чудотворца, расположенного на территории учреждения. Церемонию провел иерей Введенской церкви села Верхнеспасское Рассказовского района.

- Осужденный - уроженец нашего региона - создал семью с жительницей областного центра полтора года назад, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Официальный брак зарегистрировали также в исправительном учреждении. Супруги встречаются на длительных свиданиях, ежедневно общаются посредством видеосвязи. Идея обвенчаться пришла главе семьи, таким образом мужчина решил стать ближе к жене.

Фото УФСИН по Тамбовской области