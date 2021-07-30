Тамбовчанин кулаками до смерти забил приятеля

В Тамбовской области вынесли приговор 52-летнему жителю районного поселка Знаменка. Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что в мае этого года, проживающие вместе мужчины распивали спиртное. Между ними возник конфликт. Один из приятелей набросился на другого и нанес ему множественные удары кулаком по голове. После того, как избитый мужчина потерял сознание, его друг обратился к соседке и попросил ее вызвать скорую. Пострадавшего доставили в больницу, но через несколько дней он умер в реанимации от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.