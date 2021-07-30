В Тамбове продолжается ремонт фонтанов

Городские фонтаны не видели ремонта много лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре продолжается ремонт фонтанов. Сейчас работы ведутся в сквере им. В.С. Петрова, на площади им. В.И. Ленина, в сквере им. Ф.Ф. Ушакова и у памятника С.Н. Сергеева-Ценского. Фонтаны, украшающие сквер «Октябрьский», тоже будут обновлены в этом сезоне, но на их реконструкцию потребуются больше времени.

- На одном из фонтанов в сквере «Октябрьский» пришлось восстанавливать трубопровод, так как было обнаружено повреждение на коммуникациях. В следующем году планируем здесь произвести капитальный ремонт, новая чаша и облицовка при этом не пострадают, - говорит начальник службы содержания фонтанов МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Сергей Карташов. – Сейчас бригада монтирует новую пластиковую чашу фонтана. Прежнее бетонное основание пришло в негодность, а его ремонт и дальнейшее обслуживание потребовали бы серьезных финансовых затрат. Было принято решение использовать пластиковую чашу. Она достаточно прочная, водонепроницаемая и имеет длительный срок эксплуатации. Такие чаши появятся на всех фонтанах сквера «Октябрьский».

В сквере им. Ф.Ф. Ушакова строители сейчас монтируют гидроизоляцию, а на фонтанах на площади им. В.И. Ленина, у памятника С.Н. Сергеева-Ценского и в сквере им. В.С. Петрова идут активные отделочные работы. На этих объектах для облицовки применяется гранит. Чтобы обновленные фонтаны служили долго, необходимо выдержать сроки высыхания всех строительных растворов. По прогнозам специалистов обновленные городские фонтаны будут запущены в августе.