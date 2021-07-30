Коронавирус в Тамбове, новости на 30 июля: за сутки заболели 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 30 июля, достигло 37589 человек. Из них выздоровели 35528 человек, 688 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 95 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 51 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, а также 8 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 803 человека, из них диагноз «пневмония» у 755 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.