В Тамбовской области проводят диспансеризацию перенесших коронавирус пациентов

В Тамбовском областном госпитале ветеранов войн с 1 июля проводят обследование пациентов, переболевших ковидом. Для них список исследований значительно расширен. Если до сих пор профилактические мероприятия были, прежде всего, направлены на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий Covid-19.

Так, первый этап диспансеризации дополнен измерением насыщения крови кислородом (сатурации); тестом с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отёки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность); проведением спирометрии; развернутым общим анализом крови; биохимическим анализом крови (с определением уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, активности АСТ и АЛТ в крови, исследование уровня креатинина в крови); определением концентрации Д-димера в крови (у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции); рентгенографией органов грудной клетки (если она не выполнялась ранее в течение года).

При необходимости на втором этапе могут провести эхокардиографию, компьютерную томографию и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

- Обследование прошли уже 16 пациентов, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.