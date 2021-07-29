В Тамбовской области нашли крупную партию паленого алкоголя

Контрафакт поступал из другого региона Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Жердевке задержали мужчину и женщину, которые планировали продавать жителям области контрафактный алкоголь. Во время осмотра их автомобиля "Хендай Солярис" полицейские обнаружили несколько сотен бутылок алкоголя различного наименования известных мировых брендов с признаками подделки. В придомовой постройке нашли еще несколько ящиков спиртного. Как установили оперативники, алкоголь завозился в Жердевку из другого российского региона с целью дальнейшей реализации жителям города и района.

- Всего из незаконного оборота изъято 316 литров алкоголя различного наименования известных мировых брендов с признаками контрафакта, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.