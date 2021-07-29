Тамбовчане могут обратиться к губернатору в прямом эфире

Жители области могут позвонить на прямую линию

В 12 часов началась «Прямая линия» с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. Жители региона прислали губернатору более 830 вопросов и обращения продолжают поступать. «Прямая линия» транслируется в прямом эфире на нескольких площадках. Прием вопросов осуществляется до окончания программы.

Трансляция ведется в эфире телекомпании «Новый век» (21 кнопка) на ютуб-канале «Новый век» www.youtube.com/c/НовыйвекТВ/, на сайте телекомпании https://tvtambov.ru/novyj-vek-online/, в мобильном приложении https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nat.novvek, на странице Центра управления регионом https://vk.com/tsur68 в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном портале органов исполнительной власти области.

- Вопросы, поступившие в адрес главы региона Александра Никитина, касаются самых разных сфер жизни: ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Обращения поступают в соцсетях, по телефону колл-центра, есть видео-вопросы. Те, кто еще не успел обратиться к губернатору, могут сделать это в прямом эфире по номеру телефона: 8-800-201-18-46.