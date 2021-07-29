В Тамбове проведут «Фермерскую ярмарку»

31 июля в Тамбове на улице Чичканова будет работать «Фермерская ярмарка». Свою продукцию представят сельхозпроизводители из Сосновского, Петровского, Бондарского, Тамбовского, Инжавинского, Уметского и Рассказовского районов. Жители и гости Тамбова смогут приобрести мясо и птицу. Аграрии планируют привезти на ярмарку широкий ассортимент молочной продукции собственного производства. Кроме того, тамбовчане смогут приобрести мед сбора 2021 года, свежую клубнику, консервированную продукцию из фруктов и овощей и многое другое.

- По информации регионального управления сельского хозяйства, ярмарки фермерской продукции на территории города Тамбова будут организовывать в течении всего летне-осеннего сезона, - рассказали в администрации области.