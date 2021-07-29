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Общество29 июля 2021 11:30

В Тамбове проведут «Фермерскую ярмарку»

Торговлю организуют 31 июля на улице Чичканова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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31 июля в Тамбове на улице Чичканова будет работать «Фермерская ярмарка». Свою продукцию представят сельхозпроизводители из Сосновского, Петровского, Бондарского, Тамбовского, Инжавинского, Уметского и Рассказовского районов. Жители и гости Тамбова смогут приобрести мясо и птицу. Аграрии планируют привезти на ярмарку широкий ассортимент молочной продукции собственного производства. Кроме того, тамбовчане смогут приобрести мед сбора 2021 года, свежую клубнику, консервированную продукцию из фруктов и овощей и многое другое.

- По информации регионального управления сельского хозяйства, ярмарки фермерской продукции на территории города Тамбова будут организовывать в течении всего летне-осеннего сезона, - рассказали в администрации области.