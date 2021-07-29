В Тамбове состоится летняя Спартакиада молодежи по футболу

Тамбов примет финальный тур V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года по футболу. Сильнейшие команды десяти регионов страны в течение недели будут оспаривать звание лучшего. Соревнования пройдут с 30 июля по 7 августа на полях СШОР №1 «Академия футбола».

Соревнования V летней Спартакиады молодежи России 2021 года были включены в календарный план Минспорта России. Они пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — на свежем воздухе без зрителей.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, на финальный этап приедут сильнейшие команды — победители зональных турниров в своих округах. В спор за медали вступят юные футболисты 2006-2007 годов рождения из Калужской, Нижегородской и Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского и Приморского края, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Дагестан.

- Тамбовскую область на турнире представит команда СШОР №1 «Академия футбола» под руководством тренеров Андрея Кузнецова и Александра Кудряшова, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.