«Прямую линию» губернатора Тамбовской области Александра Никитина покажут в прямом эфире

29 июля глава администрации Тамбовской области Александр Никитин ответит на вопросы жителей региона в формате «прямой линии». Общение губернатора с тамбовчанами начнется в полдень и будет проходить в прямом эфире. Онлайн-трансляция будет вестись на нескольких площадках. Так, «Прямая линия» будет транслироваться в эфире телекомпании «Новый век» (21 кнопка) на ютуб-канале «Новый век» www.youtube.com/c/НовыйвекТВ/, на сайте телекомпании https://tvtambov.ru/novyj-vek-online/, в мобильном приложении https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nat.novvek, на странице Центра управления регионом https://vk.com/tsur68 в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном портале органов исполнительной власти области. Начало трансляции в 12 часов.

- Предстоящий диалог с жителями глава региона Александр Никитин анонсировал 21 июля, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - За неделю губернатору поступило свыше 550 вопросов. Обращения поступают каждый день как через колл-центр «прямой линии», так и через социальную сеть «ВКонтакте». Проблемы, волнующие тамбовчан, касаются самых разных сфер жизни: это ремонт дорог, ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство территории, отсутствие уличного освещения, качество медицинской помощи, пассажирские перевозки, повышение цен, газификация, оказание материальной помощи, ремонт многоквартирных домов.