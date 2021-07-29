В народную программу ЕР войдут меры по повышению качества первичной медпомощи

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на стратегической сессии «Единой России», где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии, подчеркнул, что для создания такого стандарта следует заняться переподготовкой медицинских кадров и их непрерывным образованием. Также должны поменяться принципы финансирования системы ОМС, сообщает Nashgorod.ru.

«Все процессы должны вращаться вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из крупных городов во все медицинские организации», – полагает Проценко.

В ЕР считают, что важнейшей проблемой здравоохранения в России выступает дефицит специалистов, в особенности за пределами городов. Для ее решения в партии реализуют программу «Земский доктор», которую, как полагает депутат Госдумы Александр Якубовский, необходимо доработать. Так, им было предложено распространить выплаты на всех молодых специалистов - вне зависимости от того, в каком населенном пункте они планируют трудиться.

Для реализации этих мер требуется корректировка правил организации фельдшерско-акушерских пунктов и выделения жилья для проживания медработника.

В разрешении проблемы нехватки кадров также может помочь увеличение количества бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, уверен ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин.

«Необходимо трудоустраивать студентов в медучреждения с первых курсов обучения. Выпускники, окончив шестой курс, могут претендовать на должность врача», - отметил он.

В партии также выступили с идеей предоставлять субсидии для перелетов медиков к пациентам, которые находятся в нетранспортабельном состоянии, и разрешить проблему доставки лекарств в отдаленные территории.

Как передает портал ER.ru, в Министерстве здравоохранения РФ поддержали инициативы медиков в народную программу «Единой России». Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко призвал регионы к активной деятельности и решению обозначенных проблем.

“За последние годы региональное здравоохранение вышло совершенно на другой уровень, однако остаются проблемы, особенно в первичном звене.

Так, имеют место дефициты программ госгарантий, финансируемых из областного бюджета. На мой взгляд, необходимо передать с регионального на федеральный уровень полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения без уменьшения объемов дотаций из федерального бюджета бюджетам регионов. Но решение должно быть выверенным и с поэтапной реализацией - по отдельным категориям неработающих граждан. При этом высвободившиеся средства должны быть направлены на развитие системы регионального здравоохранения.

Что касается неукомплектованности врачебными кадрами, решать эту проблему важно комплексно, и в числе наиболее эффективных мер - обеспечение медицинских работников жильем. Глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин уже инициировал разработку этой социально значимой региональной программы. Также необходимо предусмотреть доплаты в виде межбюджетных трансфертов на предоставление ежемесячных стимулирующих выплат медицинским работникам участковой службы, в том числе работникам ФАПов и службы скорой медицинской помощи, что позволит значительно улучшить укомплектованность кадрами первичного звена, а также обеспечить доступность, своевременность и качество медицинской помощи,” - рассказала Тамара Фролова, депутат Государственной думы, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Тамбовской области.