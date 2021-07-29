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Происшествия29 июля 2021 13:29

В Тамбове водитель иномарки сбил 50-летнюю велосипедистку

Женщина попала под колеса, проезжая по ул. Никифоровской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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50-летняя тамбовчанка получила травмы

50-летняя тамбовчанка получила травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала велосипедистка, произошла 28 июля в 16 часов 26 минут на улице Никифоровская в районе дома №22 города Тамбова. 37-летний водитель автомобиля «Datsun ON-D» наехал на управлявшую велосипедом 50-летнюю женщину.

- В результате ДТП пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.