В Тамбове водитель иномарки сбил 50-летнюю велосипедистку

50-летняя тамбовчанка получила травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала велосипедистка, произошла 28 июля в 16 часов 26 минут на улице Никифоровская в районе дома №22 города Тамбова. 37-летний водитель автомобиля «Datsun ON-D» наехал на управлявшую велосипедом 50-летнюю женщину.

- В результате ДТП пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.