В Тамбовской области нашли и уничтожили 4,5 тонны конопли

Для уничтожения растений задействовали технику Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля в рамках операции «МАК-2021» уничтожили запрещенные растения в Знаменском районе. Очаг конопли на площади 0,5 га нашли на одном из полей фермерского хозяйства в Знаменском районе. Его владелец получил от полицейских постановление, предписывающее уничтожить очаг, что и было сделано. В общей сложности рекультивировали 4,5 тысячи тонн наркотикосодержащего растения.

- Операция «МАК-2021» продолжается, ведутся мероприятия по выявлению людей культивирующих, сбывающих наркорастения, а также выявляются новые дикие очаги произрастания запрещенных растений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.