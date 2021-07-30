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Общество30 июля 2021 17:24

В Тамбовской области нашли и уничтожили 4,5 тонны конопли

Марихуана росла на одном из полей фермерского хозяйства в Знаменском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Для уничтожения растений задействовали технику

Для уничтожения растений задействовали технику

Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля в рамках операции «МАК-2021» уничтожили запрещенные растения в Знаменском районе. Очаг конопли на площади 0,5 га нашли на одном из полей фермерского хозяйства в Знаменском районе. Его владелец получил от полицейских постановление, предписывающее уничтожить очаг, что и было сделано. В общей сложности рекультивировали 4,5 тысячи тонн наркотикосодержащего растения.

- Операция «МАК-2021» продолжается, ведутся мероприятия по выявлению людей культивирующих, сбывающих наркорастения, а также выявляются новые дикие очаги произрастания запрещенных растений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.