Музей им. Владимира Зельдина в Мичуринске получил фотооткрытку с подписью актрисы Марины Ладыниной

Марина Ладынина: «Милому Володе Зельдину моему партнеру по самой любимой картине «Свинарка и Пастух» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Мичуринске продолжается работа по созданию нового музея, посвящённого памяти известного земляка, Народного артиста СССР Владимира Зельдина, экспозиция которого постоянно пополняется новыми интересными экспонатами. Открытие музея запланировано на сентябрь.

Совсем недавно друг Владимира Зельдина, автор биографической книги о нем, внесший значительный вклад в создание мемориального музея и формирование его фондов, Сергей Шебеко преподнес в дар Литературно-музыкальному музею новый уникальный экспонат - раритетную фотооткрытку Марины Ладыниной с автографом: «Милому Володе Зельдину моему партнеру по самой любимой картине «Свинарка и Пастух».

Марина Ладынина была одной из любимых кинопартнёрш Владимира Зельдина, сыгравшей вместе с ним в знаковом фильме режиссера Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» (1941 г.). В фондах Литературно-музыкального музея на протяжении многих лет хранится книга "Мой творческий путь" (М., Госкиноиздат, 1949 г.), посвященная народной артистке СССР (на момент издания - заслуженной артистке РСФСР) Марине Алексеевне Ладыниной. В иллюстрированном издании представлена творческая биография актрисы от первого лица, а также кадры из ее киноработ, в том числе из еще одного совместного с Зельдиным фильма – «Сказание о земле Сибирской» (режиссер Иван Пырьев, 1947 г.).

- Таким образом, два экспоната, связанных с личностью нашего выдающегося земляка, дополнили друг друга в фондах нашего музея спустя много лет, а в ближайшее время они обретут свое место в экспозиции мичуринского мемориального музея Владимира Михайловича Зельдина!, - говорит директор музея Елена Полякова.

Напомним, новый музейный зал появится в отдельном павильоне, расположенном на территории Литературно-музыкального музея. Его концепция предполагает несколько комнат, первая из которых перенесет посетителей в уютную обстановку загородного дома актера в поселке Серебряный Бор Московской области. Экспозиция второй комнаты будет посвящена творческой деятельности В.М. Зельдина. Отдельное место здесь займет инсталляция гримерки с подлинными предметами мебели и вещами артиста, сценическими костюмами из его знаменитых спектаклей. По задумке создателей голос актера будет погружать экскурсантов в атмосферу закулисья, создавая эффект присутствия.

- Посмотреть фильмы и интервью с Владимиром Зельдиным можно будет в специально оборудованном кинозале, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.