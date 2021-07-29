Коронавирус в Тамбове, новости на 29 июля: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 29 июля, достигло 37494 человек. Из них выздоровели 35433 человека, 686 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 93 жителей региона, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 34 мужчины и 49 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 10 детей от 6 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 829 человек, из них диагноз «пневмония» у 774 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.