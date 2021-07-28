Инжавинскую птицефабрику оштрафовали на 257 тысяч рублей за нарушения требований охраны природы

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершили проведение плановой проверки на АО «Инжавинская птицефабрика». Предприятие специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы.

В частности, инспекторы управления обследовали 6 объектов предприятия и выявили 106 нарушений требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, охраны окружающей среды и водопользования.

- Виновное юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст.8.1, ч.1 ст.8.2, ч.1 ст.8.14 и ст. 8.46 КоАП РФ на общую сумму штрафа 257 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления. - Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.