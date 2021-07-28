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Общество28 июля 2021 17:01

В Тамбове могут изменить порядок назначения главы города

Городские депутаты предлагают три возможных варианта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Депутаты городской Думы решили выйти с законодательной инициативой в облдуму, чтобы внести изменения в закон Тамбовской области, который предусматривают изменение порядка избрания главы Тамбова. Напомним, сейчас глава города избирается по конкурсу (два последних в городе не состоялись).

- Проект предполагает три способа избрания: на муниципальных выборах, или представительным органом из своего состава, или, как и прежде, через конкурсную процедуру, и предусматривает закрепление в Уставе города порядка избрания главы одним из способов, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.