Тамбовчанин культивировал коноплю в одной из комнат своей квартиры

В марте этого года полицейским стало известно о том, что в частном доме на улице Карла Маркса города Тамбова 37-летний мужчина выращивают коноплю. При осмотре дома полицейские обнаружили самодельную нарколабораторию. В одной из комнат тамбовчанин оборудовал отсек, где с начала этого года стал выращивать коноплю. Семена он приобрел у неизвестных людей через сеть Интернет. В цветочных горшках он высадил семена конопли, которые поливал и пропалывал каждый день. Рядом с растениями он разместил термометр, чтобы поддерживать постоянную температуру, небольшой вентилятор для циркуляции воздуха, а также электролампы. Со слов тамбовчанина, наркотические растения он выращивал для себя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». У него изъяли 400 граммов высушенной марихуаны, самодельные приспособления для измельчения и курения наркосодержащих растений, 9 растений марихуаны весом более полкилограмма, горшки с почвой, термометр, вентилятор и другие приспособления. Полицейские опросили свидетелей, собрали улики и доказательства, назначили и провели экспертизу. После завершения расследования уголовное дело с направили в суд Ленинского района.

- Жителя города Тамбова признали виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Приговор вступил в законную силу. По решению суда изъятые наркотические вещества и приспособления для их изготовления были уничтожены.