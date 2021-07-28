В Тамбовской области водителей штрафовали за выезд на «встречку»

26 июля в Тамбовской области прошел первый этап операции «Встречная полоса». Полицейские выявляли водителей-нарушителей, которых привлекали к ответственности по статье 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Штрафы получили 93 водителя, которые пренебрегли правилами.

- Согласно ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством сроком на один год, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.