В мэрии Тамбова появились новые комитеты

Основные изменения произошли в структуре жилищного комитета и комитета городского хозяйства

28 июля в Тамбовской городской Думе утвердили новую структуру администрации города Тамбова. Согласно принятому решению, с одной стороны происходит слияние ряда комитетов и управлений, с другой стороны часть функций будут разделены между разными структурами.

Внесенные изменения, по мнению их разработчиков, должны исключить дублирование функций, упростить взаимодействие и повысить эффективность работы органов администрации в своей работе. Действующая структура администрации города не менялась с 2007-го года, и предложенный проект меняет её практически на 80 процентов. Наиболее серьезные изменения произойдут в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства.

- Жилищный комитет, на который приходится половина всех обращений граждан, он не способен сегодня эффективно работать. Там и благоустройство дворовых территорий, там и вопрос коммунальной инфраструктуры, там и вопрос взаимодействия с управляющими компаниями. К сожалению, это все превратилось в конвейер, который штампует ответы, и не всегда даже элементарно успевают люди вникать в вопросы, - говорит врио главы города Максим Косенков. - Жилищный комитет станет комитетом жилищно-коммунального хозяйства, вот это важное направление — коммунальная инфраструктура, состояние коммунальных сетей — оно должно быть доминирующим в работе этого подразделения. Все что касается благоустройства дворовых территорий, малые формы, контейнерные площадки, опиловку переходит в другое подразделение, вновь создаваемый комитет по благоустройству и охране окружающей среды. Комитет городского хозяйства, куда свалено слишком много направлений, я предлагаю разделить на два комитета: комитет по благоустройству и охране окружающей среды и комитет дорожного хозяйства и транспорта.

Кроме того, в новой структуре мэрии появляется административный комитет, который будет контролировать соблюдение Правил благоустройства и содержания города. А на основе управления по связям с общественностью и управления по работе с обращениями граждан создается комитет по делам горожан и связям с общественностью, который займется вопросами взаимодействия с жителями города.