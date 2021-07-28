Житель Московской области обворовал две квартиры в Тамбове

Мужчину задержали по дороге на очередную кражу Фото: УМВД России по Тамбовской области

В мае в Тамбове произошли две квартирные кражи. Жертвы преступлений обратились в полицию, где возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». На местах краж удалось обнаружить следы вора. Для его поисков в УМВД России по городу Тамбову создали оперативно-следственную группу. За два месяца сотрудники отработали десятки подозреваемых, которые ранее совершали квартирные кражи. Оперативникам удалось установить автомобиль, на котором передвигался преступник. Вскоре стало известно, что квартирный вор снова направляется в Тамбов. По пути его автомобиль остановили и осмотрели. В салоне машины 40-летнего жителя города Орехово-Зуево Московской области обнаружили приспособления для совершения краж. По месту жительства мужчины нашли похищенные у тамбовчан вещи: сумки для ноутбуков, ювелирные украшения, мобильные телефоны. В отделе полиции задержаный сознался в совершении краж.

По данным полицейских, перед совершением кражи злоумышленник тщательно выбирал квартиры, куда собирался проникнуть. Они располагались на первых этажах многоквартирных домов. Убедившись в отсутствии владельцев жилища, ночью, используя специальные средства, мужчина отжимал пластиковые окна и проникал внутрь. Оказавшись в квартире, он забирал ювелирные изделия, деньги, украшения, личные вещи и другие дорогостоящие предметы. Краденое он продавал на рынке в Подмосковье. Сотрудники уголовного розыска предполагают, что аналогичные преступления он мог совершать в других регионах страны.

- Проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.