На улице Рассказово сбили 59-летнего велосипедиста

В аварии велосипедист получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 27 июля в 12 часов 55 минут на улице Маяковского в районе дома №95 города Рассказово. 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Lada Priora» сбила 59-летнего мужчину, управлявшего велосипедом.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.