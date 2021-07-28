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Происшествия28 июля 2021 13:37

На улице Рассказово сбили 59-летнего велосипедиста

Мужчина попал под колеса «Lada Priora»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии велосипедист получил травмы

В аварии велосипедист получил травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 27 июля в 12 часов 55 минут на улице Маяковского в районе дома №95 города Рассказово. 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Lada Priora» сбила 59-летнего мужчину, управлявшего велосипедом.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.